Партнерство, реформы и развитие: в Лугано определили семь принципов восстановления Украины

Участники Конференции утвердили следующие принципы:

1. Партнерство

Украина будет возглавлять процесс восстановления реализовать его вместе с международными партнерами.

2. Направленность на реформы.

Процесс восстановления Украины должен способствовать ускорению, углублению, расширению и достижению усилий по внедрению реформ и их устойчивости в соответствии с ЕС.

3. Прозрачность, подотчетность, верховенство права.

Процесс обновления должен быть прозрачным и подотчетным украинцам. Следует систематически укреплять верховенство права и искоренять коррупцию.

4. Демократическое участие.

Процесс восстановления страны должен быть целостным усилием всего общества, направленным на демократическое участие граждан.

5. Привлечение многих стейкхолдеров.

Восстановление Украины должно проходить в сотрудничестве с национальными и международными участниками, включая частный сектор, общество и местные органы власти.

6. Гендерное равенство и инклюзия.

Процесс восстановления должен быть инклюзивным и обеспечивать гендерное равенство и уважение прав человека.

7. Устойчивое развитие.

Процесс восстановления должен обеспечить постоянную перестройку Украины, которая согласуется с повесткой дня устойчивого развития до 2030 года и Парижским соглашением.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что работа над имплементацией плана восстановления Украины начнется уже сегодня.