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ISW: Партнерство Ирана и РФ бросит вызовы интересам США

Фото: президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Ибрагим Райси (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россия и Иран расширили свое стратегическое партнерство после того, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Высокопоставленные российские и иранские чиновники часто встречались в последние месяцы, чтобы усилить сотрудничество и подписать экономические и военные соглашения.

"Москва и Тегеран давно сотрудничают, когда их интересы совпадают, особенно в противостоянии США на Ближнем Востоке, но их последние действия подчеркивают более согласованные усилия по укреплению их партнерства", - отметили в Институте.

Президенты Владимир Путин и Ибрагим Райси разговаривали по крайней мере четыре раза с начала вторжения – чаще, чем каждый из них общался с большинством других мировых лидеров. Путин посетил Тегеран в июле 2022 года, что стало его первой заграничной поездкой за пределы территории бывшего Советского Союза с начала войны.

“Эти взаимодействия отражают углубление и потенциально более сбалансированные отношения, в которых Россия больше не является доминирующей стороной. Это партнерство, вероятно, бросит вызов интересам США и их союзников в Европе, на Ближнем Востоке и по всему миру”, - добавили аналитики.

Напомним, в Белом доме заявили, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотных летательных аппаратов для использования в войне против Украины.

Однако в Иране отвергли обвинения американского представителя, заверив в том, что Тегеран выступает против дальнейшей эскалации боевых действий.

После чего глава МИД Дмитрий Кулеба провел разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахяном и заявил, что Россия не должна получать от стран мира никакую военную помощь для ведения войны против Украины.

В середине июля стало известно, что российские чиновники посещали аэродром в центре Ирана, по крайней мере, дважды. В целях осмотра беспилотных летательных аппаратов, которые страна-агрессор хочет приобрести для использования в войне против Украины.

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