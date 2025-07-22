Партнери зможуть купувати зброю США для України: Шмигаль і Рютте обговорили ініціативу

Міністр оборони Денис Шмигаль і генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили ініціативу закупівлі американської зброї для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook очільника Міноборони України.
Він поінформував, що розмова відбулася після зустрічі у форматі "Рамштайн". Зокрема, вони підбили підсумки засідання та скоординували подальшу роботу, і говорили про нещодавню ініціативу.
"Говорили також про нову ініціативу, яка дасть змогу союзникам закуповувати американську зброю, в тому числі системи Patriot, для України. Дякуємо всім країнам, які висловили готовність долучитися", - зазначив Шмигаль.
Також він подякував Рютте "за сильну промову на підтримку" України під час засідання Контактної групи.
"Будуємо міцне та дружнє партнерство задля сталого миру й безпеки", - резюмував глава Міноборони.
Нагадаємо, що вчора, 21 липня, відбулася 29-та зустріч Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").
Невдовзі Шмигаль повідомив, що США спільно з НАТО запускають новий механізм, який дозволить країнам Європи закуповувати американське озброєння для України. Зокрема, було обговорено конкретні параметри цієї ініціативи.
Він також додав, що Німеччина долучиться до постачання 5 систем Patriot і їх незабаром мають передати.
Детальніше про те, чим допоможуть Німеччина, Канада, Нідерланди, Норвегія та Швеція - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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