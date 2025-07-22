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Партнеры смогут покупать оружие США для Украины: Шмыгаль и Рютте обсудили инициативу

Фото: Денис Шмыгаль (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Эдуард Ткач

Министр обороны Денис Шмыгаль и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили инициативу закупки американского оружия для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Минобороны Украины.

Он проинформировал, что разговор состоялся после встречи в формате "Рамштайн". В частности, они подвели итоги заседания и скоординировали дальнейшую работу, и говорили о недавней инициативе.

"Говорили также о новой инициативе, которая позволит союзникам закупать американское оружие, в том числе системы Patriot, для Украины. Спасибо всем странам, которые выразили готовность присоединиться", - отметил Шмыгаль.

Также он поблагодарил Рютте "за сильную речь в поддержку" Украины во время заседания Контактной группы.

"Строим крепкое и дружеское партнерство для устойчивого мира и безопасности", - резюмировал глава Минобороны.

Заседание "Рамштайн"

Напомним, что вчера, 21 июля, состоялась 29-я встреча Контактной группы по оборону Украины (формат "Рамштайн").

Вскоре Шмыгаль сообщил, что США совместно с НАТО запускают новый механизм, который позволит странам Европы закупать американское вооружение для Украины. В частности, были обсуждены конкретные параметры этой инициативы.

Он также добавил, что Германия присоединится к поставкам 5 систем Patriot и их вскоре должны передать.

Подробнее о том, чем помогут Германия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Швеция - читайте в материале РБК-Украина.

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НАТОСоединенные Штаты АмерикиМарк РюттеДенис ШмыгальВойна в Украине