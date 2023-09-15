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Партнери розглядають усі запити України про зброю, навіть про далекобійну, - Блінкен

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Західні партнери розглядають усі запити України про військову допомогу, в тому числі, і щодо далекобійного озброєння.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

В контексті можливого надання Україні ракет великої дальності він зазначив, що США "постійно переглядають, яка додаткова підтримка може бути корисною і ефективною для України в цей момент".

Одним із чинників також являється те, наскільки та чи інша зброя може посприяти розбудові української армії в майбутньому. Крім цього, окрім надання озброєнь, є необхідність у навчанні українських військових застосуванню та обслуговуванню цих систем.

"Можу просто сказати, що будь-яка система, яка обговорюється, зокрема у ЗМІ, вочевидь, перебуває на активному розгляді", - сказав Блінкен.

ATACMS для України

Останнім часом західні ЗМІ повідомляють, що питання надання україні далекобіійних ракет ATACMS зрушило з мертвої точки. Reuters писало, що адміністрація Джо Байдена близька до ухвалення рішення про схвалення передачі Україні ракет великої дальності, начинених касетними боєприпасами.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що обговорення щодо ATACMS просуваються, але при цьому не повідомив подробиці.

А Wall Street Journal, посилаючись на неназваних офіційних осіб, писало, що передачу таких ракет можуть схвалити вже цієї осені.

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Військова допомогаСполучені Штати АмерикиЕнтоні Блінкен