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Партнеры рассматривают все запросы Украины об оружии, даже о дальнобойном - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Западные партнеры рассматривают все запросы Украины о военной помощи, в том числе и относительно дальнобойного вооружения.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

В контексте возможного предоставления Украине ракет большой дальности он отметил, что США "постоянно пересматривают, какая дополнительная поддержка может быть полезна и эффективна для Украины в этот момент".

Одним из факторов также является то, насколько оружие может способствовать развитию украинской армии в будущем. Кроме этого, кроме предоставления вооружений, есть необходимость в обучении украинских военных применению и обслуживанию этих систем.

"Могу просто сказать, что любая обсуждаемая система, в частности в СМИ, очевидно, находится на активном рассмотрении", - сказал Блинкен.

ATACMS для Украины

В последнее время западные СМИ сообщают, что вопрос предоставления украине дальнобойных ракет ATACMS поднялся с мертвой точки. Reuters писало, что администрация Джо Байдена близка к принятию решения об одобрении передачи Украине ракет большой дальности, начиненных кассетными боеприпасами.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что обсуждения по ATACMS продвигаются, но при этом не сообщил подробности.

Wall Street Journal же, ссылаясь на неназванных официальных лиц, писало, что передачу таких ракет могут одобрить уже этой осенью.

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Военная помощьСоединенные Штаты АмерикиЭнтони Блинкен