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Партнери попередили лише про один із двох балістичних ударів, - Ігнат

09:51 19.10.2026 Пн
3 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: речник Повітряних Сил Юрій Ігнат (Getty Images)

Вночі Росія двічі вдарила балістикою по столиці, але перший удар був без попередження від партнерів. Чому так сталося, зараз з'ясовують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі марафону.

За словами Ігната, балістикою били двічі: о 23:00 і о третій ночі. Йдеться про ракети "Іскандер-М" та С-400. Який саме тип застосували, ще визначатимуть фахівці.

Ведуча запитала, чому завчасного попередження про удар по столиці знову не було. Ігнат визнав, що певна проблема є, і порівняв цю ніч із минулим вівторком.

Тоді, під час масованої атаки з 39 ракетами, інформація від партнерів теж не надійшла одразу - її отримали вдруге. За його словами, приблизно так само було й цієї ночі.

Як попереджають про балістику

"Ми маємо й власні джерела, які повідомляють про пуски", - сказав Ігнат.

Він додав, що радіолокаційне поле відстежують у межах можливого. Про загрозу балістики повідомляли в Telegram, Viber та WhatsApp Повітряних сил. Уже за хвилину балістика з'явилася в небі.

Першого разу попередження не надійшло з певних причин. Фахівці разом із партнерами розбираються в ситуації, бо такий випадок не перший. О третій ночі інформація від партнерів уже була.

Ракети летять із прикордонних областей Росії, а сигнал спершу передають, наприклад, від партнерів до оперативного пункту.

"Далі все відбувається швидко, але навіть 10-20 секунд у такій ситуації - це дуже багато", - зазначив речник.

"Тут ідеться про лічені хвилини, за які люди мають встигнути піти в укриття та відреагувати, щоб зберегти життя", - наголосив Ігнат.

Через такий дефіцит часу навіть алгоритм оповіщення, зокрема запуск сирен, може спрацьовувати із запізненням - уже після прильотів. Це було помітно й цієї ночі.

"Якщо ворог завдає удару балістикою, наприклад об 11-й чи 12-й годині, не виключено, що він повторить його. Тому потрібно бути дуже пильними", - додав він.

Також є автоматизовані сервіси. Додаток "Повітряна тривога" змінили: у ньому почали показувати повітряні цілі, але його ще доопрацьовують.

Є й автоматизовані попередження на телефонах - вони мають якнайшвидше повідомляти людей саме про балістичну загрозу.

Нагадаємо, вночі Росія масовано атакувала Київщину, і в Ірпені зникли безвісти троє людей.

Там також травмовано шестеро людей, серед них троє дітей.

Як повідомляло РБК-Україна, у ніч на 19 жовтня Росія випустила по Україні балістику, крилаті ракети та 269 дронів.

Станом на 09:00 ППО збила або подавила 247 цілей, а влучання зафіксували на 25 локаціях.

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