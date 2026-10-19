Партнери попередили лише про один із двох балістичних ударів, - Ігнат

За словами Ігната, балістикою били двічі: о 23:00 і о третій ночі. Йдеться про ракети "Іскандер-М" та С-400. Який саме тип застосували, ще визначатимуть фахівці.

Ведуча запитала, чому завчасного попередження про удар по столиці знову не було. Ігнат визнав, що певна проблема є, і порівняв цю ніч із минулим вівторком.

Тоді, під час масованої атаки з 39 ракетами, інформація від партнерів теж не надійшла одразу - її отримали вдруге. За його словами, приблизно так само було й цієї ночі.

Як попереджають про балістику

"Ми маємо й власні джерела, які повідомляють про пуски", - сказав Ігнат.

Він додав, що радіолокаційне поле відстежують у межах можливого. Про загрозу балістики повідомляли в Telegram, Viber та WhatsApp Повітряних сил. Уже за хвилину балістика з'явилася в небі.

Першого разу попередження не надійшло з певних причин. Фахівці разом із партнерами розбираються в ситуації, бо такий випадок не перший. О третій ночі інформація від партнерів уже була.

Ракети летять із прикордонних областей Росії, а сигнал спершу передають, наприклад, від партнерів до оперативного пункту.

"Далі все відбувається швидко, але навіть 10-20 секунд у такій ситуації - це дуже багато", - зазначив речник.

"Тут ідеться про лічені хвилини, за які люди мають встигнути піти в укриття та відреагувати, щоб зберегти життя", - наголосив Ігнат.

Через такий дефіцит часу навіть алгоритм оповіщення, зокрема запуск сирен, може спрацьовувати із запізненням - уже після прильотів. Це було помітно й цієї ночі.

"Якщо ворог завдає удару балістикою, наприклад об 11-й чи 12-й годині, не виключено, що він повторить його. Тому потрібно бути дуже пильними", - додав він.

Також є автоматизовані сервіси. Додаток "Повітряна тривога" змінили: у ньому почали показувати повітряні цілі, але його ще доопрацьовують.

Є й автоматизовані попередження на телефонах - вони мають якнайшвидше повідомляти людей саме про балістичну загрозу.

Нагадаємо, вночі Росія масовано атакувала Київщину, і в Ірпені зникли безвісти троє людей.

Там також травмовано шестеро людей, серед них троє дітей.