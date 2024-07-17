Партнери пообіцяли Україні літаків F-16 більше, ніж підготували пілотів, - Арахамія

Українські партнери пообіцяли надати Україні літаків F-16 більше, ніж підготували пілотів.
Про це заявив глава фракції Слуга народу, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Арахамія пояснив, що Бельгія, Нідерланди, Данія та інші союзники пообіцяли вже вдвічі більше літаків, ніж Україна має навчених льотчиків і інженерів для обслуговування західної авіації.
Коментуючи недостатньо швидкі темпи постачань літаків, Арахамія наголосив, що до цього треба ставитись із розумінням, адже це все одно рекордні строки. У позавійськовий час терміни постачання авіації завжди складають п’ять-шість років, а наразі у випадку з Україною йдеться про один рік.
"Зараз кількість обіцяних нам бортів... вже вдвічі більша, ніж кількість навчених пілотів і інженерів, які можуть це обслуговувати. Тобто у нас зараз вузьке місце - вже не борти, а люди", - сказав Арахамія.
Він зазначив, що українська делегація у США намагалася "посунути чергу" з інших країн з полігонів, де проходять навчання пілотів.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен під час саміту НАТО заявив про початок передачі Україні винищувачів F-16 від Данії та Нідерландів.
Своєю чергою голова Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс сьогодні заявив, що Україна отримає винищувачі F-16 найближчим часом.
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