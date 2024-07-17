Партнеры пообещали Украине самолетов F-16 больше, чем подготовили пилотов, - Арахамия

Арахамия пояснил, что Бельгия, Нидерланды, Дания и другие союзники пообещали уже вдвое больше самолетов, чем Украина имеет обученных летчиков и инженеров для обслуживания западной авиации.

Комментируя недостаточно быстрые темпы поставок самолетов, Арахамия отметил, что к этому надо относиться с пониманием, ведь это все равно рекордные сроки. Во вневоенное время сроки поставки авиации всегда составляют пять-шесть лет, а сейчас в случае с Украиной речь идет об одном годе.

«Сейчас количество обещанных нам бортов... уже вдвое больше, чем количество обученных пилотов и инженеров, которые могут это обслуживать. То есть у нас сейчас узкое место - уже не борта, а люди», - сказал Арахамия.

Он отметил, что украинская делегация в США пыталась «подвинуть очередь» из других стран с полигонов, где проходят обучение пилотов.