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Партнеры пообещали Украине самолетов F-16 больше, чем подготовили пилотов, - Арахамия

Фото: Партнеры пообещали Украине самолетов F-16 больше, чем подготовили пилотов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские партнеры пообещали предоставить Украине самолетов F-16 больше, чем подготовили пилотов.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа, член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Арахамия пояснил, что Бельгия, Нидерланды, Дания и другие союзники пообещали уже вдвое больше самолетов, чем Украина имеет обученных летчиков и инженеров для обслуживания западной авиации.

Комментируя недостаточно быстрые темпы поставок самолетов, Арахамия отметил, что к этому надо относиться с пониманием, ведь это все равно рекордные сроки. Во вневоенное время сроки поставки авиации всегда составляют пять-шесть лет, а сейчас в случае с Украиной речь идет об одном годе.

«Сейчас количество обещанных нам бортов... уже вдвое больше, чем количество обученных пилотов и инженеров, которые могут это обслуживать. То есть у нас сейчас узкое место - уже не борта, а люди», - сказал Арахамия.

Он отметил, что украинская делегация в США пыталась «подвинуть очередь» из других стран с полигонов, где проходят обучение пилотов.

 

F-16 для Украины

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен во время саммита НАТО заявил о начале передачи Украине истребителей F-16 от Дании и Нидерландов.

В свою очередь глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс сегодня заявил, что Украина получит истребители F-16 в ближайшее время.

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