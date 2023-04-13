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Партнери нададуть Україні 115 мільярдів доларів довгострокової підтримки, - Шмигаль

Фото: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Олег Васьків

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 12 квітня приїхав до Вашингона. Однією з головних тем візиту є мобілізація ресурсів для відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави ураїнського уряду.

"Міжнародні партнери нададуть Україні 115 мільярдів доларів довгострокової підтримки. Це не просто забезпечить нашу фінансову стабільність, але й посилає чіткий сигнал Росії, що союзники підтримуватимуть нас стільки, скільки буде потрібно. До повної перемоги", - розповів політик.

Шмигаль зазначив, що відновлення розпочинається вже зараз. За його словами, у 2023 році на проєкти швидкої відбудови потрібно 14 мільярдів доларів.

"Ведемо перемовини з партнерами, аби залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року. Так зможемо виконати всі завдання в п’яти пріоритетних галузях відновлення", - пояснив прем'єр.

Глава уряду подякував США, ЄС, Світовому банку, МВФ, іншим країнам G7 та всім міжнародним партнерам, які сьогодні допомагають Україні вистояти та почати відновлення.

Нагадаємо, Шмигаль провів переговори з главою Пентагону та закликав розпочати постачання винищувачів F-16.

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Денис Шмигаль