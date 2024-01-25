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Партнери готові надати F-16, але Україні потрібно завершити підготовку, - Ігнат

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Партнери готові передати Україні багатоцільові винищувачі F-16. Але Україні потрібно завершити підготовчі роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Партнери готові надавати нам техніку. Питання в тому, чи все готове, щоб вона працювала в Україні", - сказав він.

Ігнат наголосив, що для передачі F-16 повинні бути готові пілоти, інфраструктура, інженери та "інші чинники, про які менше говорять".

"Багатоцільові літаки - це авіаційні комплекси. Потрібно комплексно підходити до вирішення їх розміщення в Україні, взяття на озброєння і бойове застосування. Звичайно, можна було розглядати різні заяви європейських лідерів, що ми готові вам вже передати літаки. Ну "вже передати", - це для того, щоб вони у нас просто знаходились територіально. Це не той варіант, який потрібен Україні. Нам потрібно, щоб вони били окупанта з повітря", - додав речник.

F-16 для України

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі нашій державі сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

22 грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

У Пентагоні заявили, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 вже цьогоріч.

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