Партнер Джулиани передал Конгрессу США записи об Украине

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США располагает аудио- и видеозаписями и фотографиями по "украинскому вопросу", предоставленными Львом Парнасом, партнером личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани. Об этом пишет ABC-news.

По данным источников ABC, детали содержимого записей не разглашаются, однако известно, что эти материалы касаются бывшего-вице президента США Джо Байдена и данных о возможном влиянии на Украину со стороны Трампа для его выгоды.

"Мы вызвали в суд Льва Парнаса и Игоря Фрумана по поводу их записей. Мы хотели бы, чтобы они полностью выполнили эти повестки", - сказал председатель комитета по вопросам разведки Адам Шифф.

Адвокат Парнаса отказался от комментариев, сообщив, что ранее уже было заявление Парнаса, в котором он сообщил о своем желании "выполнить повестку и предоставить разведывательному комитету Палаты правдивую и важную информацию, которая способствует правосудию, а не препятствовать ему".

"Его доказательства и потенциальные показания являются беспристрастными и не предназначены для участия в битве между левым и правым, а скорее для помощи в определении нашим правительством того, что является лучшим в интересах нашей нации", - указано в заявлении.

Некоторые материалы уже находятся в распоряжении федеральных следователей в Южном округе Нью-Йорка и, таким образом, задерживаются от передачи. Об этом передают источники, знакомы с этим вопросом.

Партнер Парнаса, Фруман, не сотрудничал с комитетом.

Напомним, американских бизнесменов Фрумана и Парнаса арестовали в США 9 октября по подозрении в нарушении правил финансирования избирательных кампаний Трампа.

Отметим, что отчет по результатам расследования в отношении импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа готовятся представить в Комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США.