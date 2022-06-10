Партизаны в Херсонской области подорвали российского полковника, - ОП

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE" .

"Партизаны наши активизировались очень сильно. Сегодня в Херсонской области взорвали "УАЗик" с российским полковником и еще тремя военнослужащими", - отметил он.

Кроме того, по его словам, на днях партизаны уничтожили российскую установку "Град", которая ехала на огневую позицию для обстрела Очакова.