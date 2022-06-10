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Партизани на Херсонщині підірвали російського полковника, - ОП

Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Юлія Бойко

Українські партизани в окупованій Херсонській області підірвали автомобіль з російським полковником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Партизани наші активізувалися дуже сильно. Сьогодні в Херсонській області підірвали "УАЗик" з російським полковником і ще трьома військовослужбовцями", - зазначив він.

Крім того, за його словами, днями партизани знищили російську установку "Град", яка їхала на вогневу позицію для обстрілу Очакова.

Нагадаємо, раніше Арестович повідомив про ліквідацію ще двох російських генералів під Херсоном.

Крім того, за його словами, вперше підтверджено перебування сирійських найманців, які воюють на боці Росії. Арестович зазначив, що артилерія знищила їх базу в Херсонській області, в результаті близько 200 убитих.

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Херсонская областьВійна Росії проти України