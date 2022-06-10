Партизаны в Херсонской области подорвали российского полковника, - ОП
Украинские партизаны в оккупированной Херсонской области взорвали автомобиль с российским полковником.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
"Партизаны наши активизировались очень сильно. Сегодня в Херсонской области взорвали "УАЗик" с российским полковником и еще тремя военнослужащими", - отметил он.
Кроме того, по его словам, на днях партизаны уничтожили российскую установку "Град", которая ехала на огневую позицию для обстрела Очакова.
Напомним, ранее Арестович сообщил о ликвидации еще двух российских генералов под Херсоном.
Кроме того, по его словам, впервые подтверждено пребывание сирийских наемников, которые воюют на стороне России. Арестович отметил, что артиллерия уничтожила их базу в Херсонской области, в результате около 200 убитых.
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