Партизани на Херсонщині підірвали російського полковника, - ОП

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

"Партизани наші активізувалися дуже сильно. Сьогодні в Херсонській області підірвали "УАЗик" з російським полковником і ще трьома військовослужбовцями", - зазначив він.

Крім того, за його словами, днями партизани знищили російську установку "Град", яка їхала на вогневу позицію для обстрілу Очакова.