Партизаны остановили движение поездов и военных эшелонов возле российского Красноярска
В ночь на 4 января в России партизаны в очередной раз остановили движение гражданских поездов и военных эшелонов на участке Транссибирской железной дороги в районе Красноярска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
"В новом 2023 году это уже, по крайней мере, шестой случай уничтожения блоков сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге в разных регионах России, что приводит к нарушениям в графиках движения военных эшелонов", - говорится в сообщении.
Как отмечают в разведке, в прошлом 2022 году было зафиксировано около 40 таких случаев, а также случаи уничтожения железнодорожных трансформаторов и локомотивов.
"Существенная активизация рельсовых партизан в России произошла после объявления путинского режима частичной мобилизации", - объясняют в ГУР.
Ранее неизвестные партизаны в Ростовской области взорвали железнодорожные пути, по которым шли эшелоны военной техники российских оккупантов.
Также в Луганской области партизаны замедлили процесс своевременной доставки грузов для оккупантов на передовую. Они подожгли важное оборудование без которого доставка грузов растянется на две-три недели.
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