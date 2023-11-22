Партизани знову навідалися на базу окупантів під Сімферополем (фото)

У тимчасово окупованому Криму представники Сил спротиву знову провели розвідку військової бази російських загарбників, розташовану в Сімферопольському районі в Перевальному. Це вже друга операція підпільників на цьому об'єкті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал кримського руху опору "Атеш".

Під час цієї вилазки партизани провели дорозвідку "того, що не встигли минулого разу".

"Наші агенти знову навідалися до 126 окремої бригади берегової оборони у н.п. Перевальне, Сімферопольського району", - йдеться у публікації.

Представники підпілля додали, що оперативно доправили Силам оборони України оновлені дані.

Крім того, партизани провели таємницю зустріч із російськими мобілізованими з цієї бригади інтервентів, які є членами кримського підпілля.

В "Атеш" уточнили, що більшість первісного складу 126-ї бригади окупантів вже перестали існувати після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Зараз переукомплектовані підрозділи цієї бригади воюють на Херсонському напрямку. Агенти в бригаді розповідають про бардак і свавілля командного складу щодо мобілізованих. Від штучного блокування виплат до вимагання різного ступеня", - йдеться у повідомленні.

Представники Сил спротиву додали, що вивчають настрій для бунту для майбутнього вербування ще більшої кількості ворожих солдатів.

Кримські партизани провели ще одну розвідку бази 128-ї бригади російських окупантів у Перевальному біля Сімферополя (фото: t.me/atesh_ua)