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Партизани знову навідалися на базу окупантів під Сімферополем (фото)

Середа 22 листопада 2023 11:19
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Партизани знову навідалися на базу окупантів під Сімферополем (фото) Фото: кримські партизани розвідали військову базу російських окупантів біля Сімферополя (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Криму представники Сил спротиву знову провели розвідку військової бази російських загарбників, розташовану в Сімферопольському районі в Перевальному. Це вже друга операція підпільників на цьому об'єкті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал кримського руху опору "Атеш".

Під час цієї вилазки партизани провели дорозвідку "того, що не встигли минулого разу".

"Наші агенти знову навідалися до 126 окремої бригади берегової оборони у н.п. Перевальне, Сімферопольського району", - йдеться у публікації.

Представники підпілля додали, що оперативно доправили Силам оборони України оновлені дані.

Крім того, партизани провели таємницю зустріч із російськими мобілізованими з цієї бригади інтервентів, які є членами кримського підпілля.

В "Атеш" уточнили, що більшість первісного складу 126-ї бригади окупантів вже перестали існувати після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Зараз переукомплектовані підрозділи цієї бригади воюють на Херсонському напрямку. Агенти в бригаді розповідають про бардак і свавілля командного складу щодо мобілізованих. Від штучного блокування виплат до вимагання різного ступеня", - йдеться у повідомленні.

Представники Сил спротиву додали, що вивчають настрій для бунту для майбутнього вербування ще більшої кількості ворожих солдатів.

Кримські партизани провели ще одну розвідку бази 128-ї бригади російських окупантів у Перевальному біля Сімферополя (фото: t.me/atesh_ua)

Раніше повідомлялося, що партизани провели розвідку в районі бази РФ на Херсонському напрямку. Її загарбники використовують як часовий пункт дислокації.

Нагадаємо також, що днями підпільники проникли на базу Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму, де знайшли ворожий штаб та склад із БК.

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Сімферополь Крым Окуповані території
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