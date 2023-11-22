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Партизаны снова наведались на базу оккупантов под Симферополем (фото)

Среда 22 ноября 2023 11:19
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Партизаны снова наведались на базу оккупантов под Симферополем (фото) Фото: крымские партизаны разведали военную базу российских оккупантов возле Симферополя (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Крыму представители Сил сопротивления снова провели разведку военной базы российских захватчиков, расположенной в Симферопольском районе в Перевальном. Это уже вторая операция подпольщиков на этом объекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал крымского движения сопротивления "Атеш".

Во время этой вылазки партизаны провели доразведку "того, что не успели в прошлый раз".

"Наши агенты снова наведались к 126 отдельной бригады береговой обороны в н. п. Перевальное, Симферопольского района", - говорится в публикации.

Представители подполья добавили, что оперативно доставили Силам обороны Украины обновленные данные.

Кроме того, партизаны провели тайну встречу с российскими мобилизованными из этой бригады интервентов, которые являются членами крымского подполья.

В "Атеш" уточнили, что большинство первоначального состава 126-й бригады оккупантов уже перестали существовать после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

"Сейчас переукомплектованные подразделения этой бригады воюют на Херсонском направлении. Агенты в бригаде рассказывают о бардаке и беспределе командного состава в отношении к мобилизованным. От штучной блокировки выплат до вымогательства различной степени", - говорится в сообщении.

Представители Сил сопротивления добавили, что изучают настроение для бунта для будущей вербовки еще большего количества вражеских солдат.

Крымские партизаны провели еще одну разведку базы 128-й бригады российских оккупантов в Перевальном около Симферополя (фото: t.me/atesh_ua)

Ранее сообщалось, что партизаны провели разведку в районе базы РФ на Херсонском направлении. Ее захватчики используют как временный пункт дислокации.

Напомним также, что на днях подпольщики проникли на базу Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму, где нашли вражеский штаб и склад с БК.

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