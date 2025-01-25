Партизани знайшли засекречене місце окупантів у Євпаторії (фото)

"Агент простежив за російськими військовослужбовцями і виявив місце розташування їхнього підрозділу, яке окупанти намагаються тримати в таємниці", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають партизани, санаторій "Здравниця" в Євпаторії став місцем дислокації окупантів, які знову ховаються серед місцевого населення, наражаючи на небезпеку величезну кількість людей.

"На території санаторію виявлено військову техніку, вогневі точки, великокаліберні кулемети, озброєння і боєкомплекти", - кажуть в "АТЕШ".

Партизани знайшли засекречене місце окупантів у Євпаторії (t.me/atesh_ua)

Крім того, периметр об'єкта ретельно охороняють, а вздовж берегової лінії розміщено додаткові вогневі точки та обладнання.

