Партизаны нашли засекреченное место оккупантов в Евпатории (фото)

Ситуация в Крыму

Российские войска захватили Крым в 2014 году. После этого там захватчики построили переправу - Керченский мост, который является незаконным строением. Также полуостров РФ превратили в масштабное место дислокации военных и техники.

Это не первое место сосредоточения войск в Крыму и в частности, в Евпатории. Например, ранее сообщалось, что российские военные размещают технику на железнодорожной станции "Евпатория-Товарная" в оккупированном Крыму. РФ начала активно использовать эту станцию.

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