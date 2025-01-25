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Партизаны нашли засекреченное место оккупантов в Евпатории (фото)

Фото: партизаны нашли засекреченное место оккупантов в Евпатории (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны нашли засекреченное место оккупантов в Евпатории. Оно расположено в местном санатории "Здравица".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент проследил за российскими военнослужащими и обнаружил место расположения их подразделения, которое оккупанты пытаются держать в тайне", - говорится в сообщении. 

Как отмечают партизаны, санаторий "Здравница" в Евпатории стал местом дислокации оккупантов, которые снова прячутся среди местного населения, подвергая опасности огромное количество людей.

"На территории санатория обнаружена военная техника, огневые точки, крупнокалиберные пулеметы, вооружение и боекомплекты", - говорят в "АТЕШ".

 

Партизаны нашли засекреченное место оккупантов в Евпатории (t.me/atesh_ua)

Кроме того, периметр объекта тщательно охраняется, а вдоль береговой линии размещены дополнительные огневые точки и оборудование.

Ситуация в Крыму

Российские войска захватили Крым в 2014 году. После этого там захватчики построили переправу - Керченский мост, который является незаконным строением. Также полуостров РФ превратили в масштабное место дислокации военных и техники.

Это не первое место сосредоточения войск в Крыму и в частности, в Евпатории. Например, ранее сообщалось, что российские военные размещают технику на железнодорожной станции "Евпатория-Товарная" в оккупированном Крыму. РФ начала активно использовать эту станцию.

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