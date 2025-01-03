Партизани знайшли замаскований склад зі снарядами РФ у Криму (фото)

Маскування важливих об'єктів РФ

Російські війська захопили український півострів у 2014 році. Наразі в Криму функціонує велика кількість військових об'єктів, які відповідають за постачання російського угруповання військ не тільки в Криму, а й на фронті в Україні. Так, на початку грудня партизани виявили місце дислокації армії РФ на базі відпочинку в Криму.

Зазначимо, що маскування важливих об'єктів уже стало звичайною практикою для російських загарбників. Нагадаємо, у вересні партизани провели розвідку бази РФ у селі Ялинське Донецької області. Незважаючи на ретельне маскування окупантів, її все ж вдалося виявити.

Додамо, що чим ближче до лінії фронту, тим більше замаскованих об'єктів налічується у росіян. Незважаючи на такі запобіжні заходи, партизани продовжують їх виявляти.

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