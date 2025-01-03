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Партизани знайшли замаскований склад зі снарядами РФ у Криму (фото)

Фото: партизани знайшли замаскований склад зі снарядами РФ у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти намагаються ховати склади боєприпасів у Криму. Але партизани їх знаходять, незважаючи на ретельне маскування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент виявив склад боєприпасів біля н. п. Добрушино. Проводячи розвідку, він розкрив замаскований склад боєприпасів, що розташований на околиці населеного пункту", - йдеться в повідомленні.

Біля об'єкта, за даними партизанів, зафіксовано переміщення техніки та особового складу.

"Сам склад обнесений фортифікаційними спорудами", - зазначають в "АТЕШ".

При цьому, як кажуть партизани, незважаючи на те, що склад намагалися розмістити в глушині і замаскувати, це не допомогло.

 

Партизани знайшли замаскований склад зі снарядами РФ у Криму (t.me/atesh_ua)

 

Маскування важливих об'єктів РФ

Російські війська захопили український півострів у 2014 році. Наразі в Криму функціонує велика кількість військових об'єктів, які відповідають за постачання російського угруповання військ не тільки в Криму, а й на фронті в Україні. Так, на початку грудня партизани виявили місце дислокації армії РФ на базі відпочинку в Криму.

Зазначимо, що маскування важливих об'єктів уже стало звичайною практикою для російських загарбників. Нагадаємо, у вересні партизани провели розвідку бази РФ у селі Ялинське Донецької області. Незважаючи на ретельне маскування окупантів, її все ж вдалося виявити.

Додамо, що чим ближче до лінії фронту, тим більше замаскованих об'єктів налічується у росіян. Незважаючи на такі запобіжні заходи, партизани продовжують їх виявляти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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