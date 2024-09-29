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Партизани провели розвідку добре замаскованої бази росіян у Донецькій області

Донбас, Неділя 29 вересня 2024 14:35
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Партизани провели розвідку добре замаскованої бази росіян у Донецькій області Фото: партизани провели розвідку добре замаскованої бази РФ на Донбасі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани провели розвідку бази РФ у селі Ялинське Донецької області. Попри ретельне маскування окупантів, його все ж таки вдалося виявити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агенти виявили базу 57-ї ОМСбр ЗС РФ в одному із житлових будинків села Ялинське", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясували партизани, окупанти і техніка переміщуються потай, щоб уникнути виявлення.

"База, як і інші об'єкти бригади замасковані через великі втрати у підрозділі. Наприклад, антени розгортають лише на час роботи, після чого ховають через постійні прильоти. Місце зберігання боєприпасів постійно змінюється", - розповіли в "АТЕШ".

Партизани провели розвідку добре замаскованої бази росіян у Донецькій області (t.me/atesh_ua)

Розвідка партизанів у Донецькій області

Партизани не вперше проводять розвідку позицій російських військ у Донецькій області. Окупанти намагаються ховати та маскувати свої об'єкти, які на Донбасі часто обладнають у звичайних будинках та сараях.

Наприклад, раніше партизани знайшли командний пункт РФ в Євгенівці Донецької області. Вхід до нього для більшого маскування обладнаний через сарай.

Крім того, у Берестовому Донецькій області партизани знайшли великий склад зі снарядами РФ. Артилерія звозилася туди вантажівками кілька днів.

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