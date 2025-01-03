Партизаны нашли замаскированный склад со снарядами РФ в Крыму (фото)

Маскировка важных объектов РФ

Российские войска захватили украинский полуостров в 2014 году. На данный момент в Крыму функционируют большое количество военных объектов, которые отвечают за снабжение российской группировки войск не только в Крыму, но и на фронте в Украине. Так, в начале декабря партизаны обнаружили место дислокации армии РФ на базе отдыха в Крыму.

Отметим, что маскировка важных объектов уже стала обычной практикой для российских захватчиков. Напомним, в сентябре партизаны провели разведку базы РФ в селе Ялынское Донецкой области. Несмотря на тщательную маскировку оккупантов, ее все же удалось выявить.

Добавим, что чем ближе к линии фронта, тем больше замаскированных объектов насчитывается у россиян. Несмотря на такие меры предосторожности, партизаны продолжают их выявлять.

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