Партизани АТЕШ знайшли військову базу загарбників в окупованій Горлівці

Агенти українського і кримськотатарського партизанського руху АТЕШ виявили чинну базу особового складу ЗС РФ у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху АТЕШ.
Зазначається, що спочатку партизани зафіксували контрольно-пропускний пункт із нарядом.
"Уся територія охороняється вартою. Найімовірніше, йде багаторівнева охорона штабу. Пошук військових об'єктів і скупчення живої сили у місті триває. Координати об'єкта: 48.308051, 38.028426", - зазначили агенти руху.
Українські партизани шукають на окупованих територіях об'єкти, що готують до війни. Зокрема, агенти руху "АТЕШ" збирають інформацію про розташування російських військових частин, техніки і складів боєприпасів й інформують про це Сили оборони України.
Так, днями партизани пробралися на територію колишнього складу боєприпасів у селищі міського типу Новоозерне Євпаторійського району тимчасово окупованого Криму. Виявили командний пункт росіян із технікою.
Також партизани помітили найманця із Сербії серед російських військових у тимчасово окупованому Джанкої.
Нещодавно підпілля зафіксувало перевантаження радянських самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" на залізниці в Євпаторії.
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