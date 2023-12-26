UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Партизани АТЕШ знайшли військову базу загарбників в окупованій Горлівці

Фото: партизани встановили місце розташування військової бази РФ у Горлівці (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Агенти українського і кримськотатарського партизанського руху АТЕШ виявили чинну базу особового складу ЗС РФ у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху АТЕШ.

Зазначається, що спочатку партизани зафіксували контрольно-пропускний пункт із нарядом.

"Уся територія охороняється вартою. Найімовірніше, йде багаторівнева охорона штабу. Пошук військових об'єктів і скупчення живої сили у місті триває. Координати об'єкта: 48.308051, 38.028426", - зазначили агенти руху.

 

 

Фото: 48.308051, 38.028426 (google maps)

Діяльність партизанів на тимчасово окупованих територіях України

Українські партизани шукають на окупованих територіях об'єкти, що готують до війни. Зокрема, агенти руху "АТЕШ" збирають інформацію про розташування російських військових частин, техніки і складів боєприпасів й інформують про це Сили оборони України.

Так, днями партизани пробралися на територію колишнього складу боєприпасів у селищі міського типу Новоозерне Євпаторійського району тимчасово окупованого Криму. Виявили командний пункт росіян із технікою.

Також партизани помітили найманця із Сербії серед російських військових у тимчасово окупованому Джанкої.

Нещодавно підпілля зафіксувало перевантаження радянських самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" на залізниці в Євпаторії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України