Партизани помітили найманця із Сербії в окупованому Джанкої (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху АТЕШ.

"Окупанти з кожним днем звозять дедалі більше солдатів у Джанкой. Наші джерела постійно повідомляють про прибуття нових партій "свіжого м'яса". Цього разу було помічено новоприбулих з Амурської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед звичайних солдатів, що прибувають з території Росії, був помічений найманець із Сербії.

"Ми не дозволимо окупантам спокійно перебувати на території Криму і зробимо все, що в наших силах для якнайшвидшого його звільнення", - наголосили партизани.

Фото: у Джанкої помітили найманця із Сербії (t.me/atesh_ua)

Найманці у російській армії

Російський диктатор Володимир Путін минулого року підписав указ, який дозволяє іноземцям, які записалися на службу до російської армії, отримувати громадянство у прискореному порядку.

У вересні Куба повідомила, що влада працює над нейтралізацією мережі, яка діяла як на кубинській землі, так і в Росії.

Кубинська влада заарештувала 17 осіб, які заманювали молодих кубинських чоловіків на службу до російської армії на війну з Україною. Їм може загрожувати страта.

Також нагадаємо, що Непал вимагає від Москви не вербувати своїх громадян у російську армію і негайно повернути всіх непальських громадян після того, як стало відомо, що шістьох солдатів, які служили в російській армії, було вбито.