Партизани АТЕШ знайшли військову базу загарбників в окупованій Горлівці

Агенти українського і кримськотатарського партизанського руху АТЕШ виявили чинну базу особового складу ЗС РФ у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху АТЕШ.

Зазначається, що спочатку партизани зафіксували контрольно-пропускний пункт із нарядом.

"Уся територія охороняється вартою. Найімовірніше, йде багаторівнева охорона штабу. Пошук військових об'єктів і скупчення живої сили у місті триває. Координати об'єкта: 48.308051, 38.028426", - зазначили агенти руху.

Фото: 48.308051, 38.028426 (google maps)

Діяльність партизанів на тимчасово окупованих територіях України

Українські партизани шукають на окупованих територіях об'єкти, що готують до війни. Зокрема, агенти руху "АТЕШ" збирають інформацію про розташування російських військових частин, техніки і складів боєприпасів й інформують про це Сили оборони України.

Так, днями партизани пробралися на територію колишнього складу боєприпасів у селищі міського типу Новоозерне Євпаторійського району тимчасово окупованого Криму. Виявили командний пункт росіян із технікою.

Також партизани помітили найманця із Сербії серед російських військових у тимчасово окупованому Джанкої.

Нещодавно підпілля зафіксувало перевантаження радянських самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" на залізниці в Євпаторії.

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