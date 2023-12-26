ua en ru
Вт, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Партизани АТЕШ знайшли військову базу загарбників в окупованій Горлівці

Горлівка, Вівторок 26 грудня 2023 02:37
UA EN RU
Партизани АТЕШ знайшли військову базу загарбників в окупованій Горлівці Фото: партизани встановили місце розташування військової бази РФ у Горлівці (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Агенти українського і кримськотатарського партизанського руху АТЕШ виявили чинну базу особового складу ЗС РФ у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху АТЕШ.

Зазначається, що спочатку партизани зафіксували контрольно-пропускний пункт із нарядом.

"Уся територія охороняється вартою. Найімовірніше, йде багаторівнева охорона штабу. Пошук військових об'єктів і скупчення живої сили у місті триває. Координати об'єкта: 48.308051, 38.028426", - зазначили агенти руху.

Партизани АТЕШ знайшли військову базу загарбників в окупованій ГорлівціФото: 48.308051, 38.028426 (google maps)

Діяльність партизанів на тимчасово окупованих територіях України

Українські партизани шукають на окупованих територіях об'єкти, що готують до війни. Зокрема, агенти руху "АТЕШ" збирають інформацію про розташування російських військових частин, техніки і складів боєприпасів й інформують про це Сили оборони України.

Так, днями партизани пробралися на територію колишнього складу боєприпасів у селищі міського типу Новоозерне Євпаторійського району тимчасово окупованого Криму. Виявили командний пункт росіян із технікою.

Також партизани помітили найманця із Сербії серед російських військових у тимчасово окупованому Джанкої.

Нещодавно підпілля зафіксувало перевантаження радянських самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" на залізниці в Євпаторії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
У Повітряних силах поки не бачать сенсу у доставці F-16 в Україну: названо причину
У Повітряних силах поки не бачать сенсу у доставці F-16 в Україну: названо причину
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ