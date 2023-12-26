Партизаны АТЕШ обнаружили военную базу захватчиков в Горловке

Агенты украинского и крымскотатарского партизанского движения АТЕШ обнаружили действующую базу личного состава ВС РФ во временно оккупированной Горловке Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения АТЕШ.

Отмечается, что сначала партизаны зафиксировать контрольно-пропускной пункт с нарядом.

"Вся территория охраняется стражей. Скорее всего, идет многоуровневая охрана штаба. Поиск военных объектов и скопления живой силы в городе продолжается. Координаты объекта: 48.308051, 38.028426", - отметили агенты движения.

Фото: 48.308051, 38.028426 (google maps)

Деятельность партизан на временно оккупированных территориях Украины

Украинские партизаны ищут на оккупированных территориях объекты, которые готовят к войне. В частности, агенты движения "АТЕШ" собирают информацию о расположении российских воинских частей, техники и складов боеприпасов и информируют об этом Силы обороны Украины.

Так, на днях партизаны пробрались на территорию бывшего склада боеприпасов в поселке городского типа Новоозерное Евпаторийского района временно оккупированного Крыма. Обнаружили командный пункт россиян с техникой.

Также партизаны заметили наемника из Сербии среди российских военных во временно оккупированном Джанкое.

Недавно подполье зафиксировало перегрузку советских самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" на железной дороге в Евпатории.

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