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Партизани знайшли нову базу цілої роти окупантів біля Євпаторії (фото, відео)

Фото: партизани знайшли нову базу цілої роти окупантів біля Євпаторії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани виявили позиції окупантів недалеко від Євпаторії із серйозною окопною системою. Там базується ціла рота ЗС РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Протягом  35 днів наші агенти змогли розвідати розташування майже цілої роти ЗС РФ за 15 км від Євпаторії", - розповіли партизани.

Як розповіли в "Атеш", серйозно окопавшись на двох посадках, завдовжки майже кілометр кожна.

"Окупанти всіма силами готуються відбивати настання Сил оборони України", - резюмували партизани.

При цьому на цій позиції часто їздять військові вантажівки. Партизанам вдалося розпізнати розпорядок підвезення боєприпасів та інженерних пристосувань для можливої подальшої диверсії.

"Готуються серйозно, але ведуть спостереження вкрай слабо. Мабуть, якщо ти далеко від фронту, то ніхто тебе не зможе вбити. Це свідомо хибне твердження і ми скоро це доведемо", - резюмували в "Атеш".

Ситуація у Криму

Партизани постійно проводять вилазку на об'єкти окупантів у Криму. Так, раніше партизани знайшли штаб одного з підрозділів ЗС РФ у тимчасово окупованій Євпаторії (Крим). Він знаходиться на території поки що невідомої військової частини загарбників.

Крім того, партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводиться маскування об'єкта.

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