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Партизаны нашли новую базу целой роты оккупантов возле Евпатории (фото, видео)

Фото: партизаны нашли новую базу целой роты оккупантов возле Евпатории (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны обнаружили позиции оккупантов недалеко от Евпатории с серьезной окопной системой. Там базируется целая рота ВС РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"На протяжении  35 дней наши агенты смогли разведать расположение почти целой роты ВС РФ в 15 км от Евпатории", - рассказали партизаны.

Как рассказали в "Атеш", серьезно окопавшись на двух посадках, длиной почти в километр каждая.

"Оккупанты всеми силами готовятся отбивать наступление Сил обороны Украины", - резюмировали партизаны. 

При этом, на этой позиции часто ездят военные грузовики. Партизанам удалось разузнать распорядок подвоза боеприпасов и инженерных приспособлений для возможной дальнейшей диверсии.

"Готовятся серьезно, но ведут наблюдение крайне слабо. Видимо если ты далеко от фронта, то никто тебя не сможет убить. Это заведомо ложное утверждение и мы скоро это докажем", - резюмировали в "Атеш". 

Ситуация в Крыму

Партизаны постоянно проводят вылазку на объекты оккупантов в Крыму. Так, ранее партизаны нашли штаб одного из подразделения ВС РФ во временно оккупированной Евпатории (Крым). Он находится на территории пока неизвестной воинской части захватчиков.

Кроме того, партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющийся информации, началось усиление войсковой части и проводится маскировка объекта.

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Крим