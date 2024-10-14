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Партизани знайшли новий комплекс ППО на околицях Москви: чим він важливий (фото)

Фото: партизани знайшли новий комплекс ППО на околицях Москви (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти встановили новий комплекс ППО на околицях Москви. Він захищає ключові промислові та адміністративні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агенти виявили місце розташування комплексу ППО "Панцир-С1" на околицях Москви", - йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, цей ЗРК захищає ключові промислові, адміністративні та військові об'єкти від атак безпілотників, авіації та крилатих ракет.

"Після успішних ударів Сил оборони України у серпні 2024 року по центру радіотехнічної розвідки та аеропорту "Остаф'єво", атаки БПЛА вглиб Росії стали регулярними. У відповідь ЗС РФ посилюють захист своїх об'єктів, збільшуючи кількість систем ППО", - констатурують у "АТЕШ".

 

 

Розвідка партизанів у Москві

Ще в січні 2023 року Кремль, ймовірно, активізував свої зусилля, щоб підготувати населення РФ до затяжної війни проти України. Саме з цією метою по Москві почали встановлювати системи ППО.

Дійшло навіть до того, що в московському районі Некрасівка, який вважається спальним, збудували завод, де планувалось запустити виробництво ракет ППО.

Додамо, що партизани постійно проводять розвідку щодо пошуку комплексів ППО в Москві. Так, раніше партизани провели розвідку бази військової частини окупантів та виявили дислокацію частини ППО у Тимірязівському районі Москви. Йдеться про ППО С-400 "Тріумф".

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