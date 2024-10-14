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Партизаны нашли новый комплекс ПВО на окраинах Москвы: чем он важен (фото)

Фото: партизаны нашли новый комплекс ПВО на окраинах Москвы (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты установили новый комплекс ПВО на окраинах Москвы. Он защищает ключевые промышленные и административные объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты обнаружили местоположение комплекса ПВО "Панцирь-С1" на окраинах Москвы", - говорится в сообщении.

По данным партизан, этот ЗРК защищает ключевые промышленные, административные и военные объекты от атак беспилотников, авиации и крылатых ракет.

"После успешных ударов Сил обороны Украины в августе 2024 года по центру радиотехнической разведки и аэропорту "Остафьево", атаки БПЛА вглубь России стали регулярными. В ответ ВС РФ усиливают защиту своих объектов, увеличивая количество систем ПВО", - констатуруют в "АТЕШ".

 

 

Разведка партизан в Москве

Еще в январе 2023 года Кремль, вероятно, активизировал свои усилия, чтобы подготовить население РФ к затяжной войне против Украины. Именно с этой целью по Москве начали устанавливать системы ПВО.

Дошло даже до того, что в московском районе Некрасовка, который считается спальным, построили завод, где планировалось запустить производство ракет ПВО.

Добавим, что партизаны постоянно проводят разведку по поиску комплексов ПВО в Москве. Так, ранее партизаны провели разведку базы воинской части оккупантов и обнаружили дислокацию части ПВО в Тимирязевском районе Москвы. Речь идет про ПВО С-400 "Триумф".

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