Партизани знайшли місце розташування російських розвідників у Криму (фото)

Ситуація у Криму

Російські війська окупували Крим 2014 року. Після цього загарбники використовують півострів переважно у військових цілях, розміщуючи на його території як техніку, так і живу силу.

Українські військові, вважаючи військові об'єкти РФ в Криму законними цілями, постійно точково атакують їх, не без допомоги, зокрема, партизанів. Підпілля добре розвинене у Криму та часто передає Силам оборони координати військових об'єктів загарбників.

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