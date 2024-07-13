Партизаны нашли место расположения российских разведчиков в Крыму (фото)

Ситуация в Крыму

Российские войска оккупировали Крым в 2014 году. После этого захватчики используют полуостров в большей степени в воеенных целях, размещая на его территории как технику, так и живую силу.

Украинские военные, считая военные объекты РФ в Крыму законными целями, постоянно точечно атакуют их, не без помощи, в частности, партизан. Подполье хорошо развито в Крыму и часто передает Силам обороны координаты военныых объектов захватчиков.

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