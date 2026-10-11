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Партизани зірвали постачання зброї окупантам на Куп’янському напрямку

09:16 11.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: партизани зірвали постачання зброї окупантам на Куп’янському напрямку (Getty Images)

Агенти "АТЕШ" знищили вантажний тепловоз в районі залізничної станції Ліски у Воронезькій області Росії. Диверсія порушила постачання військових вантажів для окупантів на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Зазначається, що локомотив отримав пошкодження, які не дозволяють повернути його в експлуатацію без капітального ремонту.

Вузол Ліски - це гігантська артерія на головному південному маршруті РЖД, через який проходять ешелони з Поволжя, Уралу та Сибіру в бік Валуйок.

Саме цим маршрутом російське командування безперервно перекидає важку бронетехніку, паливо та тонни боєприпасів для свого угруповання, яке штурмує українські позиції на Куп’янському напрямку.

В умовах дефіциту справних локомотивів це призводить до затримок ешелонів з військовими вантажами та збоїв у графіку поставок на фронт.

Нагадаємо, у вересні агенти "АТЕШ" здійснили успішну диверсію на ключовій ділянці залізниці в російському Таганрозі.

Він є головним вхідним вузлом та розподільчою станцією для всієї Приазовської магістралі, що забезпечує постачання південного угруповання військ РФ.

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