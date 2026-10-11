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Партизаны сорвали поставки оружия оккупантам на Купянском направлении

09:16 11.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: партизаны сорвали поставки оружия оккупантам на Купянском направлении (Getty Images)

Агенты "АТЭШ" уничтожили грузовой тепловоз в районе железнодорожной станции Лески в Воронежской области России. Диверсия нарушила поставки военных грузов для оккупантов на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Отмечается, что локомотив получил повреждения, не позволяющие вернуть его в эксплуатацию без капитального ремонта.

Узел Лески – это гигантская артерия на главном южном маршруте РЖД, через который проходят эшелоны из Поволжья, Урала и Сибири в сторону Валуек.

Именно по этому маршруту российское командование непрерывно перебрасывает тяжелую бронетехнику, топливо и тонны боеприпасов для своей группировки, которая штурмует украинские позиции на Купянском направлении.

В условиях дефицита исправных локомотивов это приводит к задержкам эшелонов с военными грузами и сбоям в графике поставок на фронт.

Напомним, в сентябре агенты "АТЕШ" совершили успешную диверсию на ключевом участке железной дороги в российском Таганроге.

Он является главным входным узлом и распределительной станцией для всей Приазовской магистрали, обеспечивающей поставку южной группировки войск РФ.

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