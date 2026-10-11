Партизаны сорвали поставки оружия оккупантам на Купянском направлении

Отмечается, что локомотив получил повреждения, не позволяющие вернуть его в эксплуатацию без капитального ремонта.

Узел Лески – это гигантская артерия на главном южном маршруте РЖД, через который проходят эшелоны из Поволжья, Урала и Сибири в сторону Валуек.

Именно по этому маршруту российское командование непрерывно перебрасывает тяжелую бронетехнику, топливо и тонны боеприпасов для своей группировки, которая штурмует украинские позиции на Купянском направлении.

В условиях дефицита исправных локомотивов это приводит к задержкам эшелонов с военными грузами и сбоям в графике поставок на фронт.