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Партизани здійснили диверсію на території РФ: подробиці

Ілюстративне фото: Партизани здійснили диверсію на території РФ (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Партизани в Росії виявили залізницю, якою перекидали ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал руху АТЕШ.

За словами адміністраторів каналу, диверсію провів агент руху у Тамбовській області РФ.

"В результаті підпалу релейної шафи було припинено використання залізниці якою здійснюється перекидання ракет в арсенал повітряно-космічних сил РФ (в/ч 14272)", - написали партизани.

Також агент надав координати знищеного об'єкта: 52.4512500711, 41.472261350282

Фото: місцезнаходження знищеного об'єкту (t.me/atesh_ua/3413)

"Протягом тривалого часу ми розвідували маршрути та графік логістики вантажних військових складів противника. Підготовка дала свої плоди. Дякуємо агенту за роботу", - написали адміністратори каналу.

Також агенти виклали відео роботи.

Робота партизанів на тимчасово окупованих територіях та у РФ

Раніше ми писали, що партизани виявили в окупованому Криму склади із ракетами "Калібр".

Нещодавно агенти руху "АТЕШ" виявили розміщення техніки РФ для відбиття атак морських дронів.

До речі, партизани розвідали територію корпорації з виробництва ракет під Москвою.

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