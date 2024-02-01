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Партизаны совершили диверсию на территории РФ: подробности

Иллюстративное фото: Партизаны совершили диверсию на территории РФ (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Партизаны в России обнаружили железную дорогу, по которой перебрасывали ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал движения АТЕШ.

По словам администраторов канала, диверсию провел агент движения в Тамбовской области РФ.

"В результате поджога релейного шкафа было прекращено использование железной дороги по которой осуществляется переброска ракет в арсенал воздушно-космических сил РФ (в/ч 14272)", - написали партизаны.

Также агент предоставил координаты уничтоженного объекта: 52.4512500711, 41.472261350282

Фото: местонахождение уничтоженного объекта (t.me/atesh_ua/3413)

"На протяжении долгого времени мы разведывали маршруты и график логистики грузовых военных составов противника. Подготовка дала свои плоды. Благодарим агента за работу", - написали администраторы канала.

Также агенты выложили видео работы.

Работа партизан на временно оккупированных территориях и в РФ

Ранее мы писали, что партизаны обнаружили в оккупированном Крыму склады с ракетами "Калибр".

Недавно, агенты движения "АТЕШ" обнаружили размещение техники РФ для отражения атак морских дронов.

К слову, партизаны разведали территорию корпорации по производству ракет под Москвой

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