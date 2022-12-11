UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Партизани заявили про причетність до підпалу бази з мобілізованими росіянами в Криму

Фото: партизани заявили про причетність до підпалу бази з мобілізованими росіянами в Криму (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Кримські партизани взяли на себе відповідальність за підпал казарм з мобілізованими росіянами в селищі Совєтське. Вони пообіцяли згодом розповісти про втрати, які там зазнали окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"База мобілізованих армії Росії в смт Совєтське, в українському Криму - горить. Наші агенти спрацювали як за нотами. Ми довго працювали над цим проектом і звичайно у нас все вийшло. Ми продовжуватимемо розвалювати армію Росії зсередини. Жертви є! Скоро опублікуємо перші списки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в тимчасово окупованому Криму загорілися казарми, де розміщувалися мобілізовані росіяни.

Інцидент стався в смт Совєтське, попередньо йшлося, що там могли перебувати від сотень до тисяч російських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымПожежаМобілізація в Росії