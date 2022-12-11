Партизани заявили про причетність до підпалу бази з мобілізованими росіянами в Криму

"База мобілізованих армії Росії в смт Совєтське, в українському Криму - горить. Наші агенти спрацювали як за нотами. Ми довго працювали над цим проектом і звичайно у нас все вийшло. Ми продовжуватимемо розвалювати армію Росії зсередини. Жертви є! Скоро опублікуємо перші списки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в тимчасово окупованому Криму загорілися казарми, де розміщувалися мобілізовані росіяни.

Інцидент стався в смт Совєтське, попередньо йшлося, що там могли перебувати від сотень до тисяч російських військових.

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