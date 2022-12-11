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Партизаны заявили о причастности к поджогу базы с мобилизованными россиянами в Крыму

Фото: партизаны заявили о причастности к поджогу базы с мобилизованными россиянами в Крыму (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Крымские партизаны взяли на себя ответственность за поджог казарм с мобилизованными россиянами в поселке Советское. Они пообещали впоследствии рассказать о потерях, которые там понесли оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"База мобилизованной армии России в пгт Советское, в украинском Крыму - горит. Наши агенты сработали как по нотам. Мы долго работали над этим проектом и конечно у нас все получилось. Мы будем продолжать разваливать армию России изнутри. Жертвы есть! Скоро опубликуем первые списки" , - говорится в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что во временно оккупированном Крыму загорелись казармы, где размещались мобилизованные россияне.

Инцидент произошел в пгт Советское, предварительно говорилось, что там могли находиться от сотен до тысяч российских военных.

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