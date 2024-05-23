ua en ru
Чт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Партизани зафіксували розвантаження техніки та боєприпасів РФ у Криму (фото)

Крим, Четвер 23 травня 2024 13:05
UA EN RU
Партизани зафіксували розвантаження техніки та боєприпасів РФ у Криму (фото) Фото: РФ використовує Євпаторію в Криму як хаб для розвантаження техніки та боєприпасів (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни продовжують звозити до Криму військову техніку та боєприпаси для війни в Україні. Зокрема, партизани зафіксували розвантаження БМП і танків в Євпаторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Під час розвідки агент нашого руху виявив розвантаження ешелону техніки на товарній станції в Євпаторії. На фото можна побачити БМП-3 і танковий взвод Т-72", - йдеться у повідомленні.

Разом з технікою, за даними партизанів, також було помічено і розвантаження вагонів з боєприпасами.

"Окупанти прикриваються громадянською інфраструктурою, але ми відслідковуємо переміщення російських військових", - додали в "Атеш".

Ситуація у Криму

Крим російські війська давно використовують як військову базу для перекидання нових сил, техніки та боєкомплекту на фронт. Зокрема, Джанкой давно вважається базою для скупчення мобілізованих, які прибувають із РФ.

Зазначимо, що російські військові розвели велику активність і у Євпаторії. Наприклад, окупанти там будують нову військову базу, стягують рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град-1".

При цьому вони не забувають зміцнювати в Євпаторії і оборонні рубежі, зокрема, стягують ППО вартістю 1,2 млрд доларів і облаштували вогневі позиції на пляжах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євпаторія Крим Війна в Україні
NEWS
РФ шукає уламки ракет Patriot на окупованих територіях і готує ІПСО на липень, - ГУР
РФ шукає уламки ракет Patriot на окупованих територіях і готує ІПСО на липень, - ГУР
DAILY
Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити