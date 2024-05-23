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Партизаны зафиксировали разгрузку техники и боеприпасов РФ в Крыму (фото)

Крым, Четверг 23 мая 2024 13:05
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Партизаны зафиксировали разгрузку техники и боеприпасов РФ в Крыму (фото) Фото: РФ использует Евпаторию в Крыму как хаб для разгрузки техники и боеприпасов (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне продолжают свозить в Крым военную технику и боеприпасы для войны в Украине. В частности, партизаны зафиксировали разгрузку БМП и танков в Евпатории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"В ходе разведки агент нашего движения обнаружил разгрузку эшелона техники на товарной станции в Евпатории. На фото можно заметить БМП-3 и танковый взвод Т-72", - говорится в сообщении.

Вместе с техникой, по данным партизан, также была замечена и разгрузка вагонов с боеприпасами.

"Оккупанты прикрываются гражданской инфраструктурой, но мы отслеживаем перемещение российских военных", - добавили в "Атеш".

Ситуация в Крыму

Крым российские войска давно используют как военную базу для переброски новых сил, техники и боекомплекта на фронт. В частности, Джанкой давно считается некой базой для скопления мобилизированных, прибывающих из РФ.

Отметим, что российские военные развели большую активность и в Евпатории. Например, оккупанты там строят новую военную базу, стягивают редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град-1".

При этом, они не забывают укреплять в Евпатории и оборонные рубежи, в частности, стягивают ПВО стоимостью 1,2 млрд долларов и обустроили огневые позиции на пляжах.

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