Партизани зафіксували пуск балістики з Криму по Україні (відео)

Загроза балістики по Україні

Українські військові оголосили загрозу ударів балістикою по Україні об 11:04.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня", - попередили в Повітряних силах.

Зокрема, об 11:07 військові попереджали про швидкісну ціль на Кривий Ріг Дніпропетровської області. Уже об 11:35 загрозу балістики було скасовано.

Зазначимо, росіяни не вперше атакують Кривий Ріг балістикою. Наприклад, російські війська атакували Кривий Ріг балістикою 19 жовтня. Тоді загальної складності РФ запустила по місту дві балістичні ракети.

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