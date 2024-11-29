Партизаны зафиксировали пуск баллистики из Крыма по Украине (видео)

Угроза баллистики по Украине

Украинские военные объявили угрозу ударов баллистикой по Украине в 11:04.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга", - предупредили в Воздушных силах.

В частности, в 11:07 военные предупреждали про скоростную цель на Кривой Рог Днепропетровской области. Уже в 11:35 угроза баллистики была отменена.

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