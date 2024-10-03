Партизани зафіксували перевезення ракет С-300 до ППО в районі Керченського мосту

Ситуація у Криму

Російські війська захопили Крим у 2014 році. Після цього окупанти збудували там незаконну споруду - Керченський міст, що зв'язує півострів з Росією.

Враховуючи, що це будівництво незаконне, а Крим окуповано, Сили оборони України вважають переправу своєю законною ціллю для ударів. Причому Кримський міст уже обстрілювався двічі - у жовтні 2022-го, та у липні 2023-го.

На даний момент російські війська готуються до безпрецедентної атаки на Кримський міст. Згідно з новими супутниковими знімками, в районі переправи з'явилися дві ППО "Панцир" і не тільки.

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