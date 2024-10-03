Партизаны зафиксировали перевозку ракет С-300 к ПВО в районе Керченского моста

Партизаны зафиксировали транспортировку ракет С-300 к системам ПВО в Крыму. Речь идет про комплес, расположенный в районе Керченского моста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Агенты зафиксировали активную транспортировку ракет к различным комплексам ПВО в Крыму", - говорится в сообщении.
Это, по мнению партизан, свидетельствует о том, что ВС РФ готовятся к отражению массированной атаки на их военные объекты и стараются усилить свою оборону.
"В этот раз агент обнаружил маршрут доставки ракет к комплексу противовоздушной обороны С-300, вблизи Керченского моста, который пытаются сберечь всеми возможными способами", - добавили в "АТЕШ".
Партизаны зафиксировали транспортировку ракет С-300 к системам ПВО в Крыму (t.me/atesh_ua)
Российские войска захватили Крым в 2014 году. После этого оккупанты построили там незаконное сооружение - Керченский мост, связывающий полуостров с Россией.
Учитывая, что эта стройка незаконна, а Крым оккупирован, Силы обороны Украины считают переправу своей законной целью для ударов. Причем Крымский мост уже обстреливался дважды - в октябре 2022-го, и в июле 2023-го.
На данный момент российские войска готовятся к беспрецедентной атаке на Крымский мост. Согласно новым спутниковым снимкам, в районе переправы появились две ПВО "Панцирь" и не только.
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