Партизаны зафиксировали перевозку ракет С-300 к ПВО в районе Керченского моста

Ситуация в Крыму

Российские войска захватили Крым в 2014 году. После этого оккупанты построили там незаконное сооружение - Керченский мост, связывающий полуостров с Россией.

Учитывая, что эта стройка незаконна, а Крым оккупирован, Силы обороны Украины считают переправу своей законной целью для ударов. Причем Крымский мост уже обстреливался дважды - в октябре 2022-го, и в июле 2023-го.

На данный момент российские войска готовятся к беспрецедентной атаке на Крымский мост. Согласно новым спутниковым снимкам, в районе переправы появились две ПВО "Панцирь" и не только.

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