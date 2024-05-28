Партизани зафіксували переміщення техніки РФ у Донецькій області та назвали причину

Партизани дедалі частіше відмічають переміщення техніки із зони відповідальності угруповання окупаційних військ "Центр" (коло у квадраті) до зони відповідальності угруповання окупаційних військ "Південь" ("зет" у квадраті).

В "АТЕШ" припускають, що таким чином угруповання "Центр" намагається компенсувати втрати особового складу угруповання "Південь", яких воно зазнало у районах села Роздолівка та міста Часів Яр.

"Також окупанти продовжують сподіватися на "мангали", які мають врятувати їх від ударів FPV-дронів. Однак, враховуючи вибухову міць сучасних дронів-камікадзе і "надійність" таких "мангалів", вантажівка з екіпажем довго не проживе", - йдеться у повідомленні.