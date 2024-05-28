Партизани зафіксували переміщення техніки РФ у Донецькій області та назвали причину

Росіяни переміщують військову техніку й особовий склад між угрупованнями в Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
Партизани дедалі частіше відмічають переміщення техніки із зони відповідальності угруповання окупаційних військ "Центр" (коло у квадраті) до зони відповідальності угруповання окупаційних військ "Південь" ("зет" у квадраті).
В "АТЕШ" припускають, що таким чином угруповання "Центр" намагається компенсувати втрати особового складу угруповання "Південь", яких воно зазнало у районах села Роздолівка та міста Часів Яр.
"Також окупанти продовжують сподіватися на "мангали", які мають врятувати їх від ударів FPV-дронів. Однак, враховуючи вибухову міць сучасних дронів-камікадзе і "надійність" таких "мангалів", вантажівка з екіпажем довго не проживе", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями партизани виявили, що командування РФ переоснащує потужності Тульського збройового заводу для виробництва артилерійських боєприпасів.
Крім того, агенти "АТЕШ" провели розвідку російського нафтопереробного заводу в Ставропольському краї.
Тим часом у Криму загарбники перекидають додаткові системи протиповітряної оборони в район окупованого Джанкоя.
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