Партизани зафіксували колону з пораненими окупантами у Маріуполі (фото, відео)

Ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь у лютому 2022 року. Після цього у місті розвинувся потужний партизанський рух. Зокрема, "АТЕШ" постійно стежить за окупантами у Маріуполі.

Додамо, що в ніч на 27 червня над Маріуполем лунали сильні вибухи. Їх чули також над Бердянськом та Мелітополем.

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