UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Партизани зафіксували колону з пораненими окупантами у Маріуполі (фото, відео)

Фото: партизани зафіксували колону з пораненими окупантами у Маріуполі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти мають значні втрати на фронті. Зокрема, це підтверджує колона із пораненими росіянами, яку помітили у Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"АТЕШ" зафіксував евакуаційну колону техніки, яка перевозила поранених військовослужбовців у Маріуполі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, партизани зафіксували "КамАЗ" і три "Урали", забиті пораненими військовослужбовцями РФ.

"На чолі була машина автоінспекції, яка супроводжувала колону, а замикала їх швидка допомога з військовими номерами. За кількістю техніки не складно визначити ситуацію на фронті та кількість втрат в армії РФ", - зазначають в "АТЕШ".

Ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь у лютому 2022 року. Після цього у місті розвинувся потужний партизанський рух. Зокрема, "АТЕШ" постійно стежить за окупантами у Маріуполі.

Додамо, що в ніч на 27 червня над Маріуполем лунали сильні вибухи. Їх чули також над Бердянськом та Мелітополем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольВійна в Україні