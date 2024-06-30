Партизаны зафиксировали колонну с ранеными оккупантами в Мариуполе (фото, видео)

Ситуация в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь в феврале 2022 года. После этого в городе развилось мощное партизанское движение. В частности, "АТЕШ" постоянно следит за оккупантами в Мариуполе.

Добавим, что в ночь на 27 июня над Мариуполем гремели сильные взрывы. Их слышали также над Бердянском и Мелитополем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.