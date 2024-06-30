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Партизаны зафиксировали колонну с ранеными оккупантами в Мариуполе (фото, видео)

Фото: партизаны зафиксировали колонну с ранеными оккупантами в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

У оккупантов значительные потери на фронте. В частности, это подтверждает колонна с ранеными россиянами, которую заметили в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"АТЕШ" зафиксировал эвакуационную колонну техники, которая перевозила раненных военнослужащих в Мариуполе", - говорится в сообщении.

В частности, партизаны зафиксировали "КамАЗ" и три "Урала" забитыми ранеными военнослужащими РФ.

"Во главе была машина автоинспекции, которая сопровождала колону, а замыкала их скорая помощь с военными номерами. По количеству техники не сложно определить ситуацию на фронте и число потерь в армии РФ", - отмечают в "АТЕШ".

Ситуация в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь в феврале 2022 года. После этого в городе развилось мощное партизанское движение. В частности, "АТЕШ" постоянно следит за оккупантами в Мариуполе.

Добавим, что в ночь на 27 июня над Мариуполем гремели сильные взрывы. Их слышали также над Бердянском и Мелитополем.

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