Партизаны зафиксировали колонну с ранеными оккупантами в Мариуполе (фото, видео)

У оккупантов значительные потери на фронте. В частности, это подтверждает колонна с ранеными россиянами, которую заметили в Мариуполе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".
"АТЕШ" зафиксировал эвакуационную колонну техники, которая перевозила раненных военнослужащих в Мариуполе", - говорится в сообщении.
В частности, партизаны зафиксировали "КамАЗ" и три "Урала" забитыми ранеными военнослужащими РФ.
"Во главе была машина автоинспекции, которая сопровождала колону, а замыкала их скорая помощь с военными номерами. По количеству техники не сложно определить ситуацию на фронте и число потерь в армии РФ", - отмечают в "АТЕШ".
Российские войска захватили Мариуполь в феврале 2022 года. После этого в городе развилось мощное партизанское движение. В частности, "АТЕШ" постоянно следит за оккупантами в Мариуполе.
Добавим, что в ночь на 27 июня над Мариуполем гремели сильные взрывы. Их слышали также над Бердянском и Мелитополем.
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