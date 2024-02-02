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Партизани з'ясували точну кількість літаків на аеродромі Саки та відстежили його захист

Укрїна , П'ятниця 02 лютого 2024 10:29
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Партизани з'ясували точну кількість літаків на аеродромі Саки та відстежили його захист Фото: партизани з'ясували точну кількість літаків на аеродромі Саки (Planet Labs)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани руху "АТЕШ" провели комплексну розвідку аеродрому Саки, що в Криму. Їм вдалося виявити 10 російських винищувачів, а також засоби ППО та радіолокаційну станцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

"Останнім часом наші агенти активно займаються розвідкою стратегічного аеродрому в Новофедорівці, більш відомий як Сакський аеродром. Він є одним зі стратегічно важливих об'єктів, тому що з нього здійснюється більшість злетів російських винищувачів, які здійснюють атаки на Україну", - інформують партизани.

Як зазначається у повідомленні, на момент розвідки на аеродромі було зафіксовано приблизно 10 винищувачів Су-30, а також місця розміщення засобів ППО та РЛС типу "Каста-2Е2", що свідчить про високий рівень захисту.

"Це лише мала частина всіх розвідданих, які ми отримали. Усю інформацію передано Силам оборони України, чекаємо від них позитивних новин", - повідомили наостанок в "АТЕШ".

Фото: місце розташування російських винищувачів, ППО та РЛС на аеродромі Саки (t.me/atesh_ua)

Робота партизанів на тимчасово окупованих територіях та у РФ

Раніше ми писали, що партизани виявили в окупованому Криму склади із ракетами "Калібр".

Нещодавно агенти руху "АТЕШ" виявили розміщення техніки РФ для відбиття атак морських дронів.

До речі, партизани розвідали територію корпорації з виробництва ракет під Москвою.

Як стало відомо вчора, партизани здійснили диверсію на залізниці у РФ, якою загарбники перекидали ракети.

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