Партизани з'ясували точну кількість літаків на аеродромі Саки та відстежили його захист

Партизани руху "АТЕШ" провели комплексну розвідку аеродрому Саки, що в Криму. Їм вдалося виявити 10 російських винищувачів, а також засоби ППО та радіолокаційну станцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ" .

"Останнім часом наші агенти активно займаються розвідкою стратегічного аеродрому в Новофедорівці, більш відомий як Сакський аеродром. Він є одним зі стратегічно важливих об'єктів, тому що з нього здійснюється більшість злетів російських винищувачів, які здійснюють атаки на Україну", - інформують партизани.

Як зазначається у повідомленні, на момент розвідки на аеродромі було зафіксовано приблизно 10 винищувачів Су-30, а також місця розміщення засобів ППО та РЛС типу "Каста-2Е2", що свідчить про високий рівень захисту.

"Це лише мала частина всіх розвідданих, які ми отримали. Усю інформацію передано Силам оборони України, чекаємо від них позитивних новин", - повідомили наостанок в "АТЕШ".